Überraschende Wende: Inflationsrate in der Eurozone sinkt stärker als erwartet - DAX reagiert mit Kurssprung!

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im November auf 2,4 Prozent gesunken, entgegen der Erwartungen von Ökonomen, die einen Wert von 2,7 Prozent prognostiziert hatten. Im Oktober lag die Inflationsrate noch bei 2,9 Prozent. Auch die Kerninflation, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) genau beobachtet wird und volatile Faktoren wie Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausschließt, ist stärker als erwartet gesunken, von 4,2 Prozent im Oktober auf 3,6 Prozent. Trotz der sinkenden Inflationsraten warnt die EZB, dass es noch zu früh sei, den Preisanstieg in der Eurozone für besiegt zu erklären. Die Inflation in den größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, ist auf 2,3 bzw. 3,8 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote im Euroraum blieb im Oktober bei einem Rekordtief von 6,5 Prozent, trotz einer schrumpfenden Wirtschaft im dritten Quartal. Der DAX reagierte auf die Nachrichten mit einem Kurssprung von bis zu 0,3 Prozent auf 16.214,14 Punkte.