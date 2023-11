Düsseldorf (ots) - Epson, ein global führendes Technologieunternehmen, hat sein

Ziel, ausschließlich Strom aus zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen zu nutzen,

europaweit erreicht(1). Weltweit soll diese Vorgabe bis Ende 2023 erfüllt

werden. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht zeigt die Fortschritte des

Unternehmens auf seinem Weg, bis 2050 CO2-negativ zu werden und auf

nicht-erneuerbare Bodenschätze zu verzichten.



Der Bericht geht speziell auf folgende Bereiche ein: Dekarbonisierung,

technologische Innovationen, die die Branchengrenzen erweitern, soziale

Verantwortung und Unternehmensführung. Punkte in dem Nachhaltigkeitsbericht sind

unter anderem:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Verringerung von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen): Zwischen 2017 und2022 hat Epson bedeutende Schritte zur Verringerung des Erdgasverbrauchsunternommen und konnte so den Einsatz und Ausstoß von CO2 in europäischenNiederlassungen um 51 Prozent senken.Dekarbonisierung an unseren Standorten: Der deutsche Hauptsitz ist in ein neuesGebäude in Düsseldorf umgezogen. Dort verbraucht das Unternehmen im Vergleichzum vorherigen Standort pro Quadratmeter rund 75 Prozent weniger Strom.Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion: Epson setzt sein Engagement fürDiversität, Gleichstellung und Inklusion fort (DE&I, Diversity, Equity andInclusion) fort und etabliert eine Strategie für die Entwicklung von DE&I-Ziele,Kennzahlen und Governance.Yoshiro Nagafusa, Präsident bei Epson Europe B.V, verdeutlicht, inwiefern sichEpson für ein 'Weniger-ist-Mehr-Konzept" einsetzt: "Für uns ist unserePhilosophie 'effizient, kompakt und präzise' zu sein, mehr als nur eintechnologisches Konzept. Vielmehr wird sie geleitet von dem Ansatz, unsereÖkobilanz zu verbessern und positive Veränderungen für Umwelt und Menschen zubewirken. Um dies zu verwirklichen, wollen wir Abfall möglichst vermeiden sowienoch kleinere, effizientere und präzisere Produkte entwickeln."Die Anfänge von Epson liegen an dem Ufer des japanischen Sees Suwa: Vor über 80Jahren begann hier, in einer Umgebung geprägt von der Schönheit der Natur, derWachstumskurs von Epson. Das Anliegen, im Einklang mit der Natur zu bestehen,leitet das Handeln des Unternehmens bis heute.Präsident Nagafusa hierzu: "Unsere japanische Kultur ist seit jeher von demBedürfnis geprägt, die wertvollen Ressourcen des Planeten zu schonen und zuerhalten. Diese Einstellung ist auch ganz im Sinne des Gründers, der stets denAnspruch hatte, unsere Umwelt zu schützen, den Nachhaltigkeitsgedanken zuverwirklichen und die Lebensqualität weltweit zu verbessern."