Die Aktien des Softwareunternehmens Snowflake stiegen am Mittwochabend um 7,6 Prozent, nachdem die Quartalsergebnisse und Prognosen die Anleger beeindruckten. Snowflake meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 25 Cent pro Aktie, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und deutlich über den Analystenprognosen von 16 Cent. Der Umsatz stieg von 557 Millionen US-Dollar auf 734 Millionen US-Dollar, was die Erwartungen der Experten von 714 Millionen US-Dollar übertraf. Der Produktumsatz lag mit 698 Millionen US-Dollar ebenfalls über den Prognosen von 669 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Aktien von Snowflake im regulären US-Handel etwa 30 Prozent zugelegt. Snowflake-Chef Frank Slootman sagte, die starken Zahlen spiegelten das weitgehend stabilisierte makroökonomische Umfeld wider. Für das laufende Quartal strebt Snowflake Produktumsätze zwischen 716 und 721 Millionen US-Dollar an, was ebenfalls die Prognosen von 696 Millionen US-Dollar übertrifft. Berkshire Hathaway, das Investmentunternehmen von Warren Buffett, hält eine Beteiligung von 936 Millionen US-Dollar an Snowflake.