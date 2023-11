Die Bemühungen von Shanghai Electric werden in die 2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies aufgenommen

SHANGHAI, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) wurde auf der Chinese Listed Companies Sustainable Development Conference für seine bemerkenswerten Leistungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance – ESG) ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde in die Liste der „2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies" aufgenommen und hat mit seinen fortschrittlichen Strategien und einzigartigen Erkenntnissen wesentlich zum Wandel der ESG-Landschaft in China beigetragen. Die jährlich stattfindende Veranstaltung der China Association for Public Companies (CAPCO) zeichnet börsennotierte chinesische Unternehmen aus, die in Bereichen wie Klimaauswirkungen, soziale Verantwortung und Unternehmensführung erhebliche Fortschritte erzielt haben.

In diesem Jahr erhielt CAPCO 451 ESG-Einreichungen und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Unternehmen wurden auf der Grundlage ihrer Bemühungen um umfassende ESG-Praktiken bewertet, wobei der Schwerpunkt auf ihren Maßnahmen zur Minimierung des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung lag.