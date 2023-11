"DAS IST DER BEGINN EINES NEUEN ZEITALTERS DER INTELLIGENZ" - SO EINE GLOBALE KI-EXPERTIN AUF DEM WISE SUMMIT 2023 DER QATAR FOUNDATION

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Konferenz zeigt verschiedene Perspektiven

wichtiger Vordenker, Innovatoren und junger Changemaker zum Thema KI in der

Bildung auf



Die Welt steht an einem Wendepunkt für die menschliche Evolution. Maschinen

werden die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, und sogar unser

Selbstverständnis als Menschen tiefgreifend verändern, erklärte Nina Schick,

eine der ersten Expertinnen und Experten für generative KI und Gründerin von

Tamang Ventures Limited, bei WISE 11 - der 11. Auflage des WISE Summit

(https://www.wise-qatar.org/) der Qatar Foundation, der heute zu Ende ging.





Mit Blick auf die exponentielle Geschwindigkeit, mit der die Fähigkeiten vonKI-Systemen evolvieren, betonte Schick: "In diesem neuen Zeitalter derIntelligenz - einer Revolution - wird eine symbiotische Arbeitsbeziehung vonMaschine und Mensch zur Norm werden."In seinem Vortrag mit dem Titel "Critical Thinking in the Digital Age: AI,Information Literacy, and the Battle Against Disinformation" (Kritisches Denkenim digitalen Zeitalter: KI, Informationskompetenz und der Kampf gegenDesinformation) ging Dr. Marc Owen Jones, Associate Professor, Middle EasternStudies Department an der Hamad Bin Khalifa University, auf dieHerausforderungen ein, vor denen die Bildungssysteme bei der Erkennung undBekämpfung von Fehlinformationen stehen, und gab Ratschläge, wie manKI-generierte Propaganda bekämpfen kann.Das Panel "AI for Common Good" (KI für das Gemeinwohl) erkundete die kollektivenAuswirkungen von KI-Anwendungen in den Bereichen Forschung, Bildung, Politik,Philanthropie und Medien auf die Ausbildung der nächsten Generation vonFührungskräften und Problemlösern. Ihre Exzellenz Buthaina bint Ali Al Jabr AlNuaimi, Ministerin für Bildung und Hochschulwesen, sprach über die laufendenAnstrengungen Katars und die zukünftigen Pläne zur Integration von KI in denBildungssektor.Die Ministerin kommentierte: "Katar gehört zu den Pionieren bei der Einführungeines nationalen KI-Lehrplans für K-12. Das Land strebt an, Studierende auf eineArbeitswelt vorzubereiten, die zunehmend KI-Technologien und -Fähigkeitenvoraussetzt."Conrad Wolfram, Mitbegründer und CEO der Wolfram Group, hielt während derAbschlusszeremonie einen Vortrag über die kritische Rolle des rechnerischenDenkens im KI-Zeitalter. Er ging der Frage nach, wie das Studium der Mathematikund der Rechenmethoden mit der Förderung des kritischen Denkens und derKreativität zusammenhängt, und forderte eine Verlagerung des Schwerpunkts aufdie Nutzung von Rechentools in den Bildungssystemen, um die Herausforderungender realen Welt anzugehen.Die zweitägige Konferenz versammelte fast 7000 Stakeholder aus demBildungssektor, namhafte Fachleute für Innovation und Technologie sowie jungePionierinnen und Pioniere, um die sichere, ethische und effektive Einführung vonKI in die Bildungssysteme rund um den Globus zu diskutieren.