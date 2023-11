Die heutigen Daten zur Inflation in den USA (PCE) waren leicht niedriger als erwartet - aber dennoch fällt der Nasdaq und steigen der Dollar und die US-Renditen. Was ist da los? Offenkundig setzt sich nun langsam die Auffassung durch, dass die Wirtschaft der Eurozone viel schwächer ist als die der USA und daher die EZB eher als die Fed die Zinsen senken wird - zumal auch in der Eurozone die Inflation stark rückläufig ist. Der Nasdaq hingegen war stark überkauft - an der Wall Street findet offenkundig eine Rotation statt von Tech in Value. Morgen spricht Fed-Chef Powell - wird er die grassierenden Zinssenkungs-Erwartungen konterkarieren?

Hinweise aus Video: