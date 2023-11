Berufung des früheren US-Senators Mark Begich in das Board of Directors von Alaska Energy Metals

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 30. November 2023 – Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) („AEMC“ oder das „Unternehmen“) freut sich, heute bekannt zu geben, dass Mark Begich mit Wirkung ab dem 30. November 2023 in das Board of Directors berufen wird. Das Board of Directors von Alaska Energy Metals bringt eine Gruppe hochqualifizierter und vielseitiger Mitglieder mit den Schwerpunkten Corporate Governance, Geologie, Bergbautechnik, Stakeholder- und Regierungsangelegenheiten zusammen, um das Führungsteam von AEMC zu beraten und zu unterstützen.

Mark Begich ist ein erfahrener Entrepreneur und Staatsbeamter, der umfassende Erfahrung im Bereich Wachstumsstrategie mitbringt. Begich, der sechs Jahre lang als Bürgermeister von Anchorage amtierte und Alaska von 2009-2015 im US-Senat vertrat, ist für seine Kollegialität und seinen lösungsorientierten Führungsstil sowie seine Fähigkeit, gut durch Krisenzeiten zu navigieren, anerkannt. In seiner gegenwärtigen Rolle als strategischer Berater von Brownstein Hyatt Farber Schreck berät Mark Begich Kunden unter Rückgriff auf sein politisches Wissen auf lokaler, bundesstaatlicher und Bundesebene, um Botschaften im Einklang mit der jeweiligen Kundenperspektive zu kreieren.

„The Washingtonian“ benannte Herrn Begich zu einem der 500 einflussreichsten Menschen des Jahres 2023 in Washington DC, die außerhalb der Regierung eine wichtige Rolle in den politischen Debatten in Washington spielen.

„Ich nehme das Angebot, Mitglied im Board of Directors von Alaska Energy Metals zu werden, mit Bescheidenheit und Begeisterung an. Da ich mir der entscheidenden Rolle der Bergbauindustrie bei der Gestaltung der Energiezukunft von Amerika, insbesondere in einem globalen Umfeld mit Fokus auf Fortschritten in diesem Bereich, bewusst bin, bin ich sehr gerne bereit, meine Erkenntnisse zu teilen. Ich arbeite gerne mit den geschätzten anderen Board-Mitgliedern zusammen, um die strategischen Entscheidungen zu steuern, die den weiteren Weg und das Wachstum von AEMC in diesem entscheidenden Sektor gestalten werden. Ich freue mich darauf, auf unserer gemeinsamen Reise zu Erfolg und Fortschritt bedeutsame Beiträge zu leisten“, sagte Mark Begich.