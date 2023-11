Das Handelsministerium meldete, dass der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (ohne Lebensmittel- und Energiepreise) im Oktober um 0,2% und im Jahresvergleich um 3,5% gestiegen ist, was mit dem Dow-Jones-Konsens übereinstimmt. Diese Daten könnten die US-Notenbank dazu bewegen, die Zinsen konstant zu halten und möglicherweise 2024 eine Zinssenkung einzuleiten. Die Gesamtinflation blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3% im Jahresvergleich. Energiepreise sanken um 2,6%, was half, die Gesamtinflation zu dämpfen, während Lebensmittelpreise um 0,2% stiegen. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone sank im November auf 2,4%, nachdem sie im Oktober bei 2,9% gelegen hatte. Die Kerninflation in der EU sank stärker als erwartet von 4,2% im Oktober auf 3,6% im November. Nach Bekanntgabe dieser Daten stieg der DAX um 0,56% auf 16.257,30 Punkte und die US-Futures zogen ebenfalls an. Der S&P 500 notierte vor US-Börsenstart 0,35% höher bei 4.575,00 Punkten und der Nasdaq 100 stieg um 0,3% auf 16.075,00 Punkte.