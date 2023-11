Zoomlion liefert 200 Ausrüstungseinheiten an Australien, Saudi-Arabien, die Türkei und Indonesien

CHANGSHA, China, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hat es sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen seiner Lokalisierungsstrategie seinen globalen Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Das Unternehmen erkundet weiterhin seine Geschäftsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Europa und hat vor Kurzem mehr als 200 Ausrüstungseinheiten an Australien, Saudi-Arabien, die Türkei und Indonesien exportiert.

Zoomlion hat mehr als 40 Einheiten von Baggern mit großer Tonnage, 40 Einheiten der brandneuen G-Series-Bagger und 50 Betonfahrmischer geliefert. Ihre hervorragende Produktleistung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Arbeitsbedingungen haben Zoomlions Maschinenprodukte zu einer erstklassigen Wahl für Bauunternehmen gemacht.