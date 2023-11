Allotex kündigt neuen Investor und Erweiterung der Produktionsanlagen an

BOSTON und MAILAND, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Allotex Inc. and SpA, ein führendes Biologika- und Geräteunternehmen, das sich auf Sehkorrekturtherapien spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Junson Capital seinem Investorenkonsortium beigetreten ist. Dieses zusätzliche Kapital wird dazu beitragen, den Ausbau der Produktionsanlage des Unternehmens in Vorbereitung auf die Markteinführung und die klinischen Studien in den USA zu unterstützen.

Der innovative Ansatz von Allotex verwendet lasergeformte menschliche Hornhaut-Allotransplantate, um die Hornhaut zur Behandlung von Alterssichtigkeit neu zu formen und die durch den natürlichen Alterungsprozess verlorene Lesesicht wiederherzustellen. Angesichts der Tatsache, dass weltweit Hunderte von Millionen Menschen eine sichere, wirksame und dauerhafte Alternative zu Brillen und Kontaktlinsen für das Lesen suchen, ist das Unternehmen in der Lage, einen großen Einfluss auf den Markt für Sehhilfen auszuüben.