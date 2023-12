Revival Gold schließt erste Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an bestimmte Vermittler Provisionen in Höhe von insgesamt 91.038 $ in bar und 260.108 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Stammaktie (eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten ab Abschluss der ersten Tranche.

Toronto, ON - 30. November 2023 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die „erste Tranche“) seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 11.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) für einen gesamten Bruttoerlös von bis zu 3.850.000 $ (das „Emissionsangebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt 6.234.644 Einheiten zum Ausgabepreis für einen Bruttoerlös von 2.182.125 $.

