TerraPay und Small World Money Transfer kündigen strategische Partnerschaft zur Verbesserung von mobilen Wallet-Dienstleistungen im Senegal an

Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Anerkennung der Hürden, mit denen im Ausland lebende Menschen aus dem Senegal beim Versuch, Geld zurück nach Hause zu schicken, konfrontiert sind und durch welche Kunden stetig nach einer praktischeren und sichereren Alternative suchen. Diese Partnerschaft bewältigt diese Herausforderungen und ermöglicht eine nahtlose, sichere, zugängliche und sofortige Lösung für Kunden, die Geld an ihre Liebsten im Senegal senden möchten.

Stanley Wachs, Managing Director, Nordeuropa, Afrika und Asien bei Small World Money Transfer, äußert sich begeistert über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Small World Money Transfer mit der kürzlichen Aufnahme der mobilen Wallet von WAVE über TerraPay jetzt auch für alle großen mobilen Wallet-Dienste im Senegal verfügbar ist."

Er fügt hinzu: „Im Mittelpunkt unserer Mission steht das Bestreben, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Freunden, Verwandten und ihren Liebsten auf möglichst kostengünstige Weise Geld zu schicken. Und wir haben unermüdlich daran gearbeitet, unseren Kunden auf einfache, schnelle und sichere Weise den bestmöglichen Service anzubieten. Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden, die Geld in den Senegal schicken möchten, mehr Komfort und Optionen."

„Wir sind begeistert, uns mit Small World Money Transfer zusammenzuschließen", verkündete Miller Rodriguez, Strategic Relationship and Sales Manager, Europa und Vereinigtes Königreich, TerraPay. „Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt, um unsere kontinuierlichen Anstrengungen zur Vereinfachung grenzüberschreitender Überweisungen zu verstärken. Gemeinsam sind wir in der Lage, Geldüberweisungen für die Menschen im Senegal zugänglicher, benutzerfreundlicher und nahtloser zu gestalten und sie so mit ihren Freunden und Familien auf der ganzen Welt zu verbinden. Wir nutzen die wachsende Beliebtheit mobiler Wallets in der Region und setzen uns dafür ein, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu verbessern und gleichzeitig die finanzielle Integration zu fördern."