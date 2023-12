BERLIN (dpa-AFX) - Ein breites Bündnis von Jugendverbänden setzt sich für eine Beibehaltung des Deutschlandtickets zum Preis von maximal 49 Euro im kommenden Jahr ein - und langfristig für einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Außerdem fordern die Verbände eine bundesweite "Mobilitätsgarantie". Was das konkret bedeuten soll, erklären die Jusos, die Nachwuchsorganisation der Grünen, die BUND-Jugend, die DGB-Jugend und andere so: "In ganz Deutschland soll von morgens früh bis spät abends mindestens einmal pro Stunde ein Bus oder eine Bahn fahren." Dafür müssten etwa stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert und die Taktung von Buslinien erhöht werden.

Für eine gesicherte Finanzierung notwendiger Investitionen in einen kostengünstigen Bus- und Bahnverkehr sei ein Aussetzen der Schuldenbremse notwendig, heißt es in dem gemeinsamen Forderungskatalog, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Bundesländer müssten die ihnen zugewiesenen Regionalisierungsmittel voll abrufen und für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs nutzen - "ein Stopfen von Haushaltslöchern mit diesen Mitteln muss ausgeschlossen werden". Notwendig seien auch verbesserte Arbeitsbedingungen für Beschäftigte der Verkehrsverbünde.