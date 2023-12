Tempelküche verkörpert Harmonie und Naturnähe und bietet einen reinen, unberührten Geschmack, der frei von künstlichen Zusatzstoffen und Zutaten auf tierischer Basis ist. Mit frischem saisonalem Gemüse, ergänzt durch Pilze oder Bohnen statt Fleisch, richtet sich die Tempelküche an Vegetarier. Sie tritt in der heutigen Zeit der Klimakrise als überzeugende Ernährungsalternative zutage, welche auch die Zukunft der Menschheit einbezieht.

Das zunehmende Interesse an Tempelküche folgt einer wachsenden Anzahl von vegetarisch und vegan lebenden Menschen weltweit. Da immer mehr Menschen gesundheitsbewusste und dem Leben gegenüber respektvolle Ernährungsgewohnheiten anstreben, erhöht die Neigung zu pflanzlicher Ernährung natürlich auch das Interesse an der Tempelküche.

Was treibt das weltweite Interesse an der Tempelküche an und was hebt sie von der einfachen vegetarischen Küche ab?

SEOUL, Südkorea, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Faszination für koreanische Tempelküche, durchtränkt von 1700 Jahren Weisheit des koreanischen Buddhismus, fesselt weiterhin Enthusiasten auf der ganzen Welt. Mehrere weltbekannte kulinarische Institutionen, darunter das Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology (BCIHMCT) in Indien, haben Workshops und Vorführungen rund um das Thema Tempelküche angeboten. Le Cordon Bleu Paris und sein Campus in London unterrichten angehende Köche seit drei Jahren in spezialisierten vegetarischen Kochkursen mit einem Schwerpunkt auf Tempelküche. Das Interesse an Mönchen, welche die Tempelküche fortführen, wie zum Beispiel die buddhistische Nonne Jeong Kwan, die vom Jogye-Orden, dem größten buddhistischen Ordens Koreas, als Meisterin der koreanischen Tempelküche bezeichnet wurde, wächst rapide. Jeong Kwan erlangte Berühmtheit für ihren Auftritt in der Netflix-Serie „Chef's Table".

– Le Cordon Bleu bietet seit drei Jahren in Folge sowohl Online- als auch Offline-Vorlesungen an.

Koreanische Tempelküche Kulinarische Heilung für die Seele

