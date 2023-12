Der Kupfer-Future versucht sich bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres an einer Bodenbildung, leider mit mäßigem Erfolg. Dennoch zeichnet sich zusehends im Bereich von 3,563 US-Dollar eine mittelfristige Unterstützung immer weiter ab, zusätzlich versuchen bullisch eingestellte Marktteilnehmer einen seit Anfang 2023 laufenden Abwärtstrend in den letzten Tagen zu überwinden. Doch die Aufwärtsdynamik lässt sehr zu wünschen übrig, unter diesen Umständen könnte ein nachhaltiger Ausbruch sehr langwierig werden. Dennoch haben Käufer nicht endgültig die Flinte ins Korn geworfen, sondern versuchen sich vom Abwärtstrend abzusetzen. Die Entscheidung für ein Investment hierauf zu stützen, wäre an dieser Stelle nicht empfehlenswert. Nur nachhaltige Wochen- bzw. Monatsschlusskurse dürften ausreichend starke Impulse hervorbringen.

Weltwirtschaft muss anziehen