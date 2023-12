JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach einem Kapitalmarkttag von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diesen habe er positiv überrascht verlassen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Wachstumsperspektiven des Wafer-Herstellers sei Optimismus angezeigt./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 19:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 19:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 87,40EUR gehandelt.