FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zum Start in den Dezember fortsetzen. Sie dürfte weiter von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen angetrieben werden. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,5 Prozent auf 16 291 Punkte. Bis zum Rekordhoch bei etwas unter 16 530 Punkten ist der Weg charttechnisch frei. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,4 Prozent höher erwartet.

Unterstützung für die Börsen in Europa kommt aus den USA, wo der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen hatte.