Tocvan giesst den ersten Gold-Silber-Barren vom Pilar-Projekt

Tocvans CEO Brodie Sutherland kommentierte in der News: "Die Gewinnung von Gold und Silber ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Produktion und die erste von vielen Unzen, die bei Pilar produziert werden. Pilar hat einen hohen Erzgehalt gezeigt, der weit über dem Durchschnitt der Tagebauminen in der Region liegt. Die Gewinnungsrate entspricht auch den lokalen Betrieben, wobei Pilar den Vorteil hat, dass die Gewinnung durch Schwerkraft- und Rührlaugungsmethoden noch höher ist. Es muss noch mehr Gold und Silber aus dem vorhandenen Material gewonnen werden, während wir unsere kurzfristigen Genehmigungsinitiativen zur Minenentwicklung weiter vorantreiben. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, The Howard Group als wichtigen Berater sowohl für die Kapitalmärkte als auch für die Unternehmenskommunikation gewinnen zu können, da wir uns bemühen, unsere Kontakte zu aktuellen und potenziellen Investoren zu erweitern."

• Wie das Unternehmen mitteilte, steht ein zweiter Doré-Barrenguss bevor.

• Nach Abschluss der laufenden Finanzierungsrunde ist ein umfangreiches Bohrprogramm auf dem Pilar-Projekt geplant, sodass mit einem starken Newsflow während den nächsten Monaten gerechnet werden kann.

• In der Pressemitteilung ist ebenfalls zu lesen, dass Tocvan die in Kanada angesehene The Howard Group engagiert hat: Ein Boutique-Unternehmen für Kapitalmarktkommunikation, das seit mehr als 3 Jahrzehnten mit einer Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen zusammenarbeitet.

Eines der Unternehmen, die The Howard Group zuletzt mit großem Erfolg einem breiten Investorenpublikum bekannt machte ist Founders Metals Inc. (TSX.V: FDR), dessen Aktienkurs seit Juli von $0,24 auf aktuell $1,20 angestiegen ist und mittlerweile einen Börsenwert von $59 Mio. geniesst, wie der folgende Chart verdeutlicht:



Grant Howard, Präsident von The Howard Group, kommentierte in Pressemitteilung: "Tocvan ist eine äußerst interessante Gelegenheit. Wir sind der Meinung, dass die Investoren- und Anlegergemeinschaft diese Geschichte besonders attraktiv finden wird. Das Unternehmen befindet sich im Herzen des Goldlandes Sonora in Mexiko, hat sein 100%iges Pilar Gold- und Silberprojekt erheblich erweitert und verfügt über mehrere hochgradige Untersuchungsergebnisse. Das Management von Tocvan konzentriert sich darauf, das Unternehmen in naher Zukunft zu einem Produzenten zu machen."

Goldpreis: Schneller Anstieg auf neues Allzeithoch erwartet



Goldaktien: Starke Kursperformance erwartet



Die vollständige Pressemitteilung (frei übersetzt):

Tocvan giesst den ersten Doré-Barren aus der Pilar-Großprobe

Engagiert The Howard Group für Kapitalmärkte und Unternehmenskommunikation

CALGARY, AB / 30. November 2023 / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE:TO);(OTCQB:TCVNF);(FSE:TV3) freut sich bekannt zu geben, dass es den ersten Gold- und Silberbarren aus dem Großproben-Material gegossen hat, das auf seinem Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, verarbeitet wurde. Der Barren wiegt insgesamt 1,487 Kilogramm, wobei die Untersuchungen des lokalen zertifizierten LTM-Labors 18% Gold und 69% Silber ergaben. Der Barren wurde in einer lokalen Einrichtung unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens verarbeitet. Das Kohlenstoffmaterial, das zur Absorption von Gold und Silber während des Haufenlaugungstests verwendet wurde, wurde zur Extraktion der Edelmetalle verarbeitet. Die Ergebnisse zur Bestimmung der anderen Metalle im Doré-Barren und zur Quantifizierung des verbleibenden Gold- und Silberanteils im Kohlenstoffmaterial stehen noch aus. Das verbleibende Gold und Silber im Kohlenstoffmaterial wird in Kürze im Rahmen eines zweiten Doré-Barrengusses verarbeitet. Bei der Großprobe wurden 700 Tonnen Material zerkleinert und durch Haufenlaugung verarbeitet, wobei ein Hauptgehalt von 1,9 g/t Gold und eine Goldgewinnung von 62% erzielt wurden. Weitere 700 Tonnen aus der Großprobe stehen für weitere Tests von alternativen Gewinnungsmethoden zur Verfügung, einschließlich Schwerkraft mit Rührlaugung. Vorläufige Rührlaugungsstudien haben eine schnelle Goldgewinnung von bis zu 81% gezeigt (siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023). Untersuchungen zur Schwerkraft mit späterer Rührlaugung haben eine Goldgewinnung von über 95% ergeben (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2023).



Vollbild / Abbildung 1: Foto des ersten Doré-Barren, der aus der Pilar-Großprobe gegossen wurde.

"Die Gewinnung von Gold und Silber ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Produktion und die erste von vielen Unzen, die bei Pilar produziert werden", sagte CEO Brodie Sutherland. "Pilar hat einen hohen Erzgehalt gezeigt, der weit über dem Durchschnitt der Tagebauminen in der Region liegt. Die Gewinnungsrate entspricht auch den lokalen Betrieben, wobei Pilar den Vorteil hat, dass die Gewinnung durch Schwerkraft- und Rührlaugungsmethoden noch höher ist. Es muss noch mehr Gold und Silber aus dem vorhandenen Material gewonnen werden, während wir unsere kurzfristigen Genehmigungsinitiativen zur Minenentwicklung weiter vorantreiben. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, The Howard Group als wichtigen Berater sowohl für die Kapitalmärkte als auch für die Unternehmenskommunikation gewinnen zu können, da wir uns bemühen, unsere Kontakte zu aktuellen und potenziellen Investoren zu erweitern."



Vollbild / Abbildung 2: Das technische Team von Tocvan mit dem ersten Guss von Pilar.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es The Howard Group Inc. als Berater für die Kapitalmärkte und die digitale Unternehmenskommunikation engagiert hat. Die Howard Group wird sowohl traditionelle als auch Online-Initiativen leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Verbindung des Unternehmens mit Privatanlegergemeinschaften und ausgewählten Mitgliedern zahlreicher Investment- und institutioneller Organisationen liegen wird.

Das Unternehmen hat mit The Howard Group einen Vertrag über die Zusammenarbeit mit Investoren (der "Vertrag") abgeschlossen, der am 1. Dezember 2023 (das "Datum des Inkrafttretens") vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE) in Kraft tritt und in dem sich das Unternehmen bereit erklärt hat, The Howard Group für eine Dauer von 12 Monaten mit einer sechsmonatigen Verlängerungsmöglichkeit zu engagieren. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen $10.000 pro Monat und gewährt der Howard Group die folgenden Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens: (i) 200.000 Aktienoptionen, die innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung zu einem Ausübungspreis von 0. (ii) 100.000 Aktienoptionen, die bei der ersten Verlängerung nach 6 Monaten gewährt werden und deren Ausübungspreis dem geltenden Marktpreis gemäß den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse entspricht, wobei die Optionen alle 3 Monate zu 25% ausübbar sind und 3 Jahre nach dem Datum der Gewährung auslaufen.

"Tocvan ist eine äußerst interessante Gelegenheit", kommentierte Grant Howard, Präsident von The Howard Group. "Wir sind der Meinung, dass die Investoren- und Anlegergemeinschaft diese Geschichte besonders attraktiv finden wird. Das Unternehmen befindet sich im Herzen des Goldlandes Sonora in Mexiko, hat sein 100%iges Pilar Gold- und Silberprojekt erheblich erweitert und verfügt über mehrere hochgradige Untersuchungsergebnisse. Das Management von Tocvan konzentriert sich darauf, das Unternehmen in naher Zukunft zu einem Produzenten zu machen."

