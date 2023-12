PEKING (dpa-AFX) - Die Lage in chinesischen Industriebetrieben hat sich im November wieder verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" ist erstmals seit August gestiegen. Die Kennzahl legte auf 50,7 Zähler zu, von zuvor 49,5 Punkten, wie Caixin am Freitag mitteilte. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen geringfügigen Zuwachs auf 49,6 Punkte erwartet.

Der Caixin-Index konzentriert sich auf eher kleinere und private Unternehmen. Der Einkaufsmanagerindex der Regierung in Peking wurde bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier zeigte der Indexwert für November ein anderes Bild: Der staatliche Stimmungsindikator bildet eher die Lage in großen und staatlichen Unternehmen des Landes ab, und war im November überraschend weiter unter die Expansionsschwelle gesunken, auf 49,4 Punkte.

Seit Monaten versucht die politische Führung in Peking, mit zahlreichen Hilfen gegen die Konjunkturflaute anzukämpfen. Unter anderem soll der kriselnde Immobilienmarkt stabilisiert werden, da er einen erheblichen Teil der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausmacht./jkr/jha/