TOKIO, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. November um 13:30 Uhr fand im Toda Memorial Auditorium in Tokio eine offizielle Soka-Gakkai-Gedenkfeier für Daisaku Ikeda, Ehrenpräsident der Soka Gakkai und Präsident der Soka Gakkai International (SGI), statt, der am 15. November im Alter von 95 Jahren verstorben war. Die Gedenkfeier wurde live in über 1000 Soka-Gakkai-Zentren in ganz Japan übertragen.

Nach der Rezitation von Abschnitten aus dem Lotos-Sutra und dem Chanten von Nam-Myoho-Renge-Kyo drückte Vizepräsident Hiromasa Ikeda im Namen der Familie Ikeda seine Dankbarkeit aus. Die nationale Frauenleiterin Kimiko Nagaishi und der Soka-Gakkai-Präsident Minoru Harada würdigten Daisaku Ikeda in ihren Gedenkreden.