Wirtschaft Deutsche Wirtschaft plant Lateinamerika-Offensive

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft will mit einer Anwerbeoffensive Fachkräfte aus Lateinamerika gewinnen und fordert von Kanzler Olaf Scholz (SPD) Unterstützung beim Erschließen neuer Märkte in einer der interessantesten Wachstumsregionen - auch um dem Chinas Einfluss dort etwas entgegenzusetzen. "Ingenieurwesen, IT und Naturwissenschaften machen mehr als 20 Prozent der Hochschulabschlüsse in Brasilien, Chile, Mexiko und Kolumbien aus", heißt es einem Positionspapier des Lateinamerika-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (LADW), über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.



In Deutschland gebe es rund 700.000 offene Stellen in diesen Bereichen. Die Region sei auch wegen ihrer kulturellen Nähe zu Europa besonders interessant, was Fachkräfte betrifft. Knapp 80 Millionen Menschen haben in Brasilien, Chile, Mexiko und Kolumbien nach Schätzungen zwischen 2010 und 2020 ein Hochschulstudium absolviert.