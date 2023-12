Wirtschaft Dax startet freundlich - Auf Verlustserie folgt Gewinnserie

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Um 9:30 Uhr stand der Index bei 16.300 Punkten und damit 0,5 Prozent über Vortagesschluss.



Aller Voraussicht nach werde der Dax heute die 5. Woche in Serie im Plus beenden, sagte Thomas Altmann von QC Partners am Freitagmorgen. "Das wäre die alleinige längste Gewinnserie in diesem Jahr. Es ist schon beeindruckend, dass die längste verlust- und die längste Gewinnserie direkt aufeinanderfolgen."