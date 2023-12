DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für JCDecaux von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medien- und Online-Sektor sei aus dem Gröbsten noch nicht heraus, schrieb ein Analystenteam um den für JCDecaux zuständigen Benjamin Yokyong-Zoega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Experten verwiesen auf Konjunkturrisiken, die den Konsum einschränken könnten, wobei mögliche Zinssenkungen dem entgegenwirken könnten. Positiver begegnen sie dem Außenwerbesektor, der sich in Zeiten des Gegenwinds als widerstandskräftig erwiesen habe./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 05:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 17,47EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Yokyong-Zoega

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m