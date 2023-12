(Schreibfehler bei Colruyt berichtigt.)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Metro haben sich am Freitag nach einem negativen Analystenvotum ihrem Rekordtief von 5,835 Euro genähert. Im frühen Handel lagen die Einzelhandelsaktien zuletzt nur sechs Cent darüber.

In seinem Ausblick auf die Branche der europäischen Nahrungsmittelhändler für 2024 stufte Borja Olcese von JPMorgan Metro nebst Tesco auf "Underweight" ab. Sein Kursziel für Metro liegt nur noch bei 4,95 Euro.

Bei der Metro habe die Umsatzentwicklung zuletzt ebenso enttäuscht wie die Aussichten, so Olcese. Der Anlagestory fehle es einfach an positiven Faktoren. Insgesamt empfiehlt der Experte mit der belgischen Colruyt in der Branche überhaupt nur einen Wert./ag/mis