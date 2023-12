JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Übergang zur Bilanzierungsvorschrift IFRS 17 habe für den Rückversicherer einen positiven Effekt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 106,6EUR gehandelt.