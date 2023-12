HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational nach einem Kapitalmarkttag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 590 auf 675 Euro angehoben. Mit der Mikrowellentechnik werde der Ausrüster von Großküchen die Erträge nur so anheizen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die auf der Veranstaltung besprochene neue Technik könne sich für das Unternehmen als "Game Changer" erweisen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 08:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 08:23 / MEZ

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 609,5EUR gehandelt.



