Im Schatten der Verurteilung von Sam Bankman-Fried und der Enthüllungen bei Binance stürzen sich Händler auf die Aktien von Coinbase. Sie hoffen, dass das Unternehmen vor einem Zustrom von Geschäften steht – vor allem wenn die Behörden die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA genehmigen. So hat sich die Coinbase-Aktie im Jahr 2023 mehr als verdreifacht und allein die Rallye im November hat den Marktwert des Unternehmens um weitere zwölf Milliarden US-Dollar erhöht. Die Aktien sind im vergangenen Monat so stark gestiegen wie seit Januar nicht mehr und haben die Marke von 120 US-Dollar überschritten. Anleger, die gegen Coinbase-Aktien gewettet haben, haben laut Daten von S3 Partners in den letzten 30 Tagen Papierverluste in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar angehäuft.

"Coinbase ist heute in einer besseren Position als zu jedem anderen Zeitpunkt als öffentliches Unternehmen", zitiert Bloomberg John Todaro, Needham-Analyst. Todaro nach sind 2022 und 2023 "Shakeout-Jahre" für die Branche. "Diejenigen, die überlebt haben, werden gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Und Coinbase ist einer, der überlebt hat."