Über 300.000 Unternehmen starten mit finanziellen Problemen ins Jahr 2024 / mehr Firmeninsolvenzen in 2023

Insolvenzgefahr regional

Hamburg (ots) - Derzeit haben über 300.000 Unternehmen in Deutschland

finanzielle Probleme. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des

Informationsdienstleisters CRIF zur Zahlungsfähigkeit und Überschuldung von

Firmen in Deutschland.





Für die Analyse hat CRIF knapp 3 Millionen Unternehmen in Deutschlandhinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bzw. Finanzkraft untersucht. Dazu gehörenu.a. Angaben in den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Umsatzzahlen,Zahlungserfahrungen oder gerichtliche Negativmerkmale.Die Zahl der Unternehmen mit einer schwachen Bonität steigerte sich im November2023 laut CRIF im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2022) um 1,4Prozent. Demnach haben derzeit 305.667 Unternehmen bzw. 10,1 Prozent der Firmenin Deutschland ein erhöhtes Insolvenzrisiko. Die Firmeninsolvenzen aus dem Jahr2023 zählen dabei nicht zu den aktuell insolvenzgefährdeten Unternehmen."Die Anzahl der finanzschwachen Unternehmen hat auf einem hohen Niveau nocheinmal zugelegt. Die Unternehmen stehen weiterhin vor erheblichenHerausforderungen, darunter vor allem hohe Energiekosten, Lieferkettenprobleme,geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Inflation. Die Konsumzurückhaltungder Verbraucher aufgrund erhöhter Kosten hat zu einer Verringerung ihresverfügbaren Einkommens geführt, was sich wiederum negativ auf die Unternehmenauswirkt. Die resultierenden Kaufkraftverluste belasten die Firmen zusätzlich.Die finanzielle Lage vieler Unternehmen wird zudem negativ durch gestiegeneProduktionskosten, höhere Personalausgaben und hohe Zinsen beeinflusst. In derSumme führt das Vorhandensein nicht nur einer, sondern mehrerer parallelverlaufender Krisen zu mehr finanzieller Instabilität bei den Unternehmen", sagtCRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein.Anteil insolvenzgefährdeter Unternehmen steigt um 1,4 ProzentBeim Blick auf die regionale Verteilung der Firmen mit hohem Zahlungsausfall-bzw. Insolvenzrisiko zeigen sich große Unterschiede. In absoluten Zahlen stehenNordrhein-Westfalen (69.796), Bayern (39.299), Baden-Württemberg (33.402) undNiedersachsen (25.639) an der Spitze der Statistik der Bundesländer mit denmeisten finanzschwachen Unternehmen. In Bremen (3.059) und im Saarland (2.889)gibt es absolut vergleichsweise wenig Firmen mit einem erhöhtenZahlungsausfallrisiko.Bezogen auf die Firmendichte geht die höchste Insolvenzgefahr derzeit vonUnternehmen in Sachsen-Anhalt aus. Aktuell sind 16,9 Prozent der Unternehmendort in einer finanziellen Schieflage und somit von einer drohenden