DAX mit Kurs auf 16.400 Punkte

Der 10er-EMA notiert aktuell bei 16.048 Punkten. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit kurzfristig eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zu beachten ist unverändert die Lage im S&P 500. Der S&P 500 zeigt sich vorbörslich im Bereich von 4.580 Punkten. Die Aufwärtsdynamik hat im S&P 500 bereits deutlich nachgelassen und es bleibt abzuwarten, ob dem S&P 500 ein Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.600 Punkten gelingt. Im Verlaufshoch hatte der S&P 500 bisher 4.594 Punkte erreicht, prallte dann aber am Fibonacci-Fächer wieder nach unten ab.

Am Nachmittag um 17:00 Uhr steht noch die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus. In der Folge könnte es zu weiterer Volatilität an den Aktienmärkten kommen. Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Abend erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.