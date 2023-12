Xevio generiert hochwertige Leads und senkt die Cost per Lead (CPL) mit der Smartbid-Technologie von MediaGo

SAN FRANCISCO, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform unter der Baidu Global Business Unit, gab heute bekannt, dass Xevio, ein Kollektiv von sehr erfahrenen nativen Werbetreibenden in Europa, mit der Smartbid-Technologie von MediaGo eine Senkung der Cost per Lead (CPL) um 20% und eine durchschnittliche Verbesserung der Lead-Qualität um 30% in allen Zielmärkten erreicht hat.

Die Kampagnen richteten sich gezielt an Branchen wie Solar, Immobilien und Wärmepumpen. Unter Verwendung von Fixbid testete Xevio kreative Materialien mit minimalem Budget und identifizierte Nutzer, die mit höherer Wahrscheinlichkeit konvertieren würden. Danach nutzte Xevio die neue, verbesserte Smartbid-Technologie von MediaGo, um die Kampagnen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie das erforderliche Mindestgebot hatten, um eine Anzeige zu erhalten, was letztendlich die Conversion Rates (CVR) erhöhte und die Cost per Lead (CPL) erheblich reduzierte.