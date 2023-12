Best of Consulting "Wirtschaftswoche" zeichnet Staufen AG für Operational-Excellence-Projekt bei Skoda aus

Köngen (ots) - Die Unternehmensberatung Staufen ist erneut von der Zeitschrift

"Wirtschaftswoche" für ein Kundenprojekt mit dem Award "Best of Consulting"

ausgezeichnet worden. In diesem Jahr überzeugten die

Operational-Excellence-Experten die Jury in der Kategorie "Manufacturing &

Operations" mit einem Projekt für die Transportation-Sparte der Skoda Group.



Der Hersteller von Zügen, Straßenbahnen und Lokomotiven entwickelt und

produziert mit seinen rund 7.000 Mitarbeitenden mittlerweile nicht nur am

Stammsitz im tschechischen Pilsen, sondern ist auch in Deutschland, Österreich,

Italien, Polen und Finnland mit Werken und Niederlassungen vertreten. Die

Aufgabe der Operational-Excellence-Experten von Staufen bestand nun darin, durch

eine unternehmensweite Optimierung und Integration von Prozessen,

Führungsmethoden und Systemlandschaften sicherzustellen, dass dieser

eingeschlagene Expansionskurs künftig nicht durch Silodenken, Prozessbrüche oder

eine fragmentierte IT ausgebremst wird.