Brillenhersteller EssiLux führt in Italien Vier-Tage-Woche ein

ROM (dpa-AFX) - Der weltweit größte Hersteller von Luxusbrillen, EssilorLuxottica (EssiLux), führt in seinen Werken in Italien die Vier-Tage-Woche ein. Der französisch-italienische Konzern unterzeichnete dazu mit den Gewerkschaften eine entsprechende Vereinbarung, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. An insgesamt 20 Wochen des Jahres kann dann freiwillig lediglich von Montag bis Donnerstag gearbeitet werden - allerdings an jedem Tag etwas länger als üblich. Dafür sind Freitag bis Sonntag durchgehend frei. In der restlichen Zeit des Jahres gilt weiter die Fünf-Tage-Woche.

Die Mitwirkung in einer zunächst auf drei Jahre angesetzten Testphase erfolgt auf freiwilliger Basis. Erwartet wird, dass in den verschiedenen italienischen Niederlassungen etwa 20 000 Beschäftigte mitmachen. Die Gehälter und die insgesamt geleistete Wochen-Arbeitszeit bleiben unverändert. Mit dem neuen Modell sollen die Arbeitsplätze attraktiver gemacht werden.

Der Konzern entstand 2017 aus dem Zusammenschluss des italienischen Brillenmachers Luxottica mit dem französischen Brillenglashersteller Essilor. Zu den bekanntesten Marken, die dort hergestellt werden, gehören Ray Ban, Armani, Chanel, Prada und Persol./cs/DP/ngu

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 177,8EUR gehandelt.