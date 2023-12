FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angehobene Ziele für die Profitabilität haben am Freitag Anleger an der Börse von Jenoptik überzeugt. Die Aktien gewannen am späteren Vormittag 4,20 Prozent auf 25,80 Euro und waren damit Spitzenwert im MDax für mittelgroße Werte. Zudem setzten sie sich weiter nach oben von der gleitenden 90-Tage-Linie ab. Diese signalisiert den mittelfristigen Trend der Aktie und liegt aktuell bei etwas unter 24,60 Euro.

