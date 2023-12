BearingPoint erhält Best of Consulting Award für zukunftsweisendes Stromnetz-Projekt mit 50Hertz (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Die Auszeichnung würdigt die Beratungsleistung vonBearingPoint bei der Entwicklung und Implementierung einer innovativen undskalierbaren Lösung für das Netzmanagement des Übertragungsnetzbetreibers50Hertz für eine beschleunigte Energiewende.Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat das Ziel, 100 Prozent derStromnachfrage in seinem Gebiet bis 2032 aus Erneuerbaren Energien zuermöglichen. Das Unternehmen transformiert die Netze und die Systemführunggezielt dahin, die Energieversorgung im grundlegend veränderten Energiesystemnachhaltig und weiterhin sicher zu gestalten. Für diese neue Energiezukunft muss50Hertz die Vielzahl an systemkritischer Software in seinem Kontrollzentrum, dasdie durchgängige Versorgung, Systemsicherheit und -stabilität sowie dieEffizienz der Energieflüsse steuert, gesamthaft erneuern. In der Folgeentwickelte 50Hertz in Zusammenarbeit mit BearingPoint das MCCS (Modular ControlCenter System) - eine innovative Lösung für die Steuerung und Überwachung desStromnetzes, die auf modernen Webtechnologien basiert. Das neue Kontrollzentrumermöglicht eine hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und Anpassbarkeit an dieAnforderungen der Energiewende. Das MCCS wird iterativ weiterentwickelt und istseit Sommer 2023 im Erprobungsbetrieb, um Erfahrungen für die finale Umschaltungauf diese Lösung zu gewinnen. Für die Leistungen in diesem Projekt wurdeBearingPoint beim "Best of Consulting"-Award 2023 der WirtschaftsWoche und desBundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) in der Kategorie"Technologies" ausgezeichnet. BearingPoint konnte damit bereits zum achten Malin Folge einen Best of Consulting Award gewinnen.Neues Kontrollzentrum für die EnergiewendeDas MCCS ist ein modulares System, das die bestehende IT-Landschaft von 50Hertzfür die Systemführung ablöst und zukunftsfähig macht. Es ermöglicht eineeffiziente, sichere und flexible Steuerung des Stromnetzes, das durch dieEnergiewende immer komplexer wird. Das MCCS gibt nicht nur 50Hertz ein neuesKontrollzentrum, sondern verändert aktuell bereits den Markt.BearingPoint hat 50Hertz als strategischer Partner von Anfang an bei derKonzeption, Entwicklung und Einführung des MCCS begleitet und unterstützt. DieBerater haben dabei ihre Expertise in den Bereichen Energie, IT-Architektur,Gestaltung von Fachanwendungen, agile Methoden, Change Management sowieEU-Standardisierung eingebracht. BearingPoint hat zudem eine enge Zusammenarbeitmit dem Kunden in einer Produktorganisation gefördert, die eine hoheGeschwindigkeit, Flexibilität und Qualität ermöglicht.