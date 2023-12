Studie BBM Mobility Survey / Mobilitätsverband: "Wir müssen zügig handeln!"

Mannheim (ots) - BBM Mobility Survey deckt Handlungsbedarf auf /

Mobilitätsverband fordert bessere Förderungen und Ausbau der Mobilitätsangebote

/ Unternehmensmobilität muss zukunftsfähiger werden /



Mit der Studie 'BBM Mobility Survey' hat der Bundesverband Betriebliche

Mobilität e. V. (BBM) in Zusammenarbeit mit der GLS Mobility GmbH die

Mitarbeitendenmobilität in Deutschland untersucht. "Uns war wichtig, wie die

Menschen über ihre berufliche Mobilität denken, wie sie derzeit unterwegs sind,

was sie sich wünschen und vor allem: was wir - Unternehmen, Arbeitgeber und

Politik tun können", unterstreicht Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM. Die

Ergebnisse zeigen, dass die Prioritäten bei den politischen Rahmenbedingungen

und Fördermaßnahmen neu gedacht werden müssen und Arbeitgeber eine wichtige

Rolle spielen. Aber sie dürfen nicht allein gelassen werden, wenn es darum geht,

ein nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement umzusetzen. Auch hat die

nationale Konferenz für betriebliche Mobilität gezeigt, an welchen Stellen es

noch Veränderungsbedarf gibt. Der BBM hat Forderungen an die Politik.