"Success in Berlin" mit GoodJobs / BürgschaftsBank Berlin und TV Berlin stellen Jobbörse für sinnstiftende Berufe vor (FOTO)

Berlin (ots) - Was machen nach dem Studium? Wie Tausende andere Studentinnen und

Studenten stellte sich auch Paul Berg diese Frage - und beantwortete sie prompt

mit der Gründung eines eigenen Unternehmens. "Ich wollte nicht nur irgendeinen

Job, der Geld bringt, sondern etwas machen, das einen positiven Einfluss auf die

Welt hat."



Die Antwort war "GoodJobs". Mit zwei Kollegen startete der Uni-Absolvent in

einem kleinen Büro eine neuartige Anlaufstelle für Leute wie ihn; Leute, die mit

nachhaltigen, sozialen Jobs einen grundsätzlich positiven Einfluss auf die Welt

ausüben wollten. Für so viel Idealismus wurde das junge Team anfangs belächelt.

Wie kann man mit diesem Anspruch Geld verdienen? Wie kann man das Unternehmertum

und die Mechanismen der Marktwirtschaft nutzen, um die Welt zu verändern, ohne

eine aktivistische Gruppe oder eine Nichtregierungsorganisation zu sein?