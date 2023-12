Strategiearbeit der Südzucker-Gruppe ausgezeichnet / Hochkarätige Jury verleiht ersten Preis für mit Horváth entwickelte Konzernstrategie der Südzucker-Gruppe (FOTO)

Stuttgart (ots) - Im Zuge der diesjährigen Preisverleihung des

Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche für herausragende Unternehmensprojekte

wurde die Erarbeitung der Konzernstrategie der Südzucker-Gruppe mit dem ersten

Preis in der Kategorie "Strategie" ausgezeichnet. Bewertet wurden die mit

externer Unterstützung umgesetzten Projekte unter anderem nach den Kriterien

Methodik, Kommunikation, Kreativität und Auswirkung. Die zusammen mit der

Managementberatung Horváth entwickelte Strategie konnte die hochkarätig besetzte

Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Journalismus überzeugen.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es ist gut zu sehen, dass die

Arbeit aller an diesem Prozess Beteiligten auch auf diese Weise gewürdigt wird.

Die Auszeichnung bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, die Tragfähigkeit

unserer Strategie und die zukunftsorientierte Denkweise, die unseren

Strategieprozess auszeichnet", ist Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker-Gruppe,

überzeugt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Systematische Ausrichtung der verbindenden KräfteDas 2020 unter Corona-Herausforderungen gestartete Strategieprojekt hatte zumZiel, eine übergreifende Konzernstrategie zu erarbeiten. Die Südzucker-Gruppeist in führender Position in verschiedensten Marktsegmenten präsent, etwa bei Zucker , funktionellen Lebensmittelzutaten, Ethanol, Stärke, Frucht sowieTiefkühlpizza. Es bestand der Bedarf, die verbindenden Kräfte des Konzernssystematisch auf die Zukunft auszurichten.Das Ergebnis war die "Strategie 2026 PLUS" mit dem Untertitel "Get the Power ofPlants". Die Strategie beschreibt die Transformation der Südzucker-Gruppe voneinem großtechnischen Verarbeiter von Agrarrohstoffen hin zu einem führendenPartner pflanzenbasierter Lösungen für eine lebenswerte, gesunde und nachhaltigeWelt. Der Erfolg gibt der Südzucker-Gruppe recht: Die Ergebnisverbesserung seit2020 zeugt von ihrem erfolgreichen Agieren am Markt.Einbindung der Mitarbeiter und methodisches Vorgehen als ErfolgsfaktorenAus Sicht von Mike Mies, Strategieleiter der Südzucker-Gruppe, liegt dasErfolgsgeheimnis des Projektes in der Einbindung von Führungskräften undMitarbeitenden, aber auch im mit Horváth erarbeiteten methodischen Vorgehen."Strategie ist niemals fertig", stellt er fest, "aber die Strategie 2026 PLUSist ein solides Fundament, um bestehende und zukünftige Herausforderungen invielen Bereichen wie Produktion, Forschung oder Entwicklung neuerGeschäftsfelder anzunehmen und mit den Kompetenzen des Unternehmensweiterzudenken."Die WirtschaftsWoche vergibt den "Best of Consulting Award" jährlich fürherausragende Projekte, die mit externer Unterstützung durchgeführt wurden. Er