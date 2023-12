Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fürth (ots) - Innovative Arbeitskultur in einer traditionellen Branche - DavidKasper und das Team der Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner brechen mit demKlischee der monotonen Steuerkanzlei: Durch moderne, digitalisierteArbeitsweisen und eine Vielzahl von Benefits, von flexiblen Arbeitsplätzen bishin zu umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten, schaffen sie ein dynamisches undattraktives Arbeitsumfeld. Was interessierte Arbeitnehmer dabei im Detailerwarten dürfen, erfahren Sie hier.Auch in der Steuerbranche herrscht nicht selten eine deutlich spürbareDiskrepanz zwischen dem Streben nach beruflicher Entwicklung und denArbeitsbedingungen bei vielen Arbeitgebern, die dieses Wachstum nicht immerfördern. Statt sich persönlich entfalten zu können, stoßen Arbeitnehmer daherimmer wieder auf starre Strukturen und eine mangelnde Innovationsbereitschaft.Doch damit nicht genug, denn ungeklärte Fragen und Vorurteile sorgen beipotenziellen Bewerbern für zusätzliche Skepsis: Ist die Arbeit in Steuerbürosnicht viel zu eintönig und altbacken? Sind nicht sogar umfassende Vorkenntnissenotwendig, um dort überhaupt Karriere machen zu können? "Wir als Arbeitgebermüssen aktiv daran arbeiten, derartige Irrtümer zu entkräften, transparenteEinblicke zu bieten und eine Umgebung zu schaffen, die echte Fortschritteermöglicht. Nur so finden mögliche Bewerber den Zugang zu unserer Branche - dieWahl ihres Arbeitgebers muss schließlich stets mit Bedacht getroffen werden,hängt doch der weitere Verlauf ihrer Karriere maßgeblich davon ab", betont DavidKasper, geschäftsführender Partner der Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner."Wir adressieren die spezifischen Anforderungen der Steuerberatung durchmaßgeschneiderte Strategien, die sowohl digitale Innovationen als auchindividuelle Beratungskompetenz vereinen. So ermöglichen wir unserenMitarbeitern, ihr Fachwissen effektiv einzusetzen und durch kreative Lösungenmaßgeblich zum Erfolg unserer Mandanten beizutragen", fügt der Steuerstrategehinzu. Die Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner blickt dabei auf mehr als 26Jahre Erfahrung sowie über 10.000 Strategieberatungen zurück und hat sich so alseine der ersten und mittlerweile führenden Kanzleien in der strategischenSteuerberatung etabliert. Unter der Marke "Steuern steuern!" hilft das Team rundum Steuerberater David Kasper dabei täglich Unternehmern, Selbstständigen,Investoren und gutverdienenden Angestellten dabei, ihre Steuerlast zu minimierenund signifikante Zeit- sowie Kostenersparnisse zu erzielen.Aktive Mitarbeiterförderung und modernes Arbeitsumfeld: Einblick in die Kulturvon KASPER & KÖBER Partner"In unserer täglichen Arbeit verfolgen wir nicht nur die übergeordneten Ziele