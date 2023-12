Arbeitgeber und IG Metall im Norden sorgen sich um Folgen der Haushaltskrise

HAMBURG (dpa-AFX) - In der Debatte um Lösungen der Haushaltskrise im Bund verlangen die Metallarbeitgeber und die IG Metall im Norden schnelle Entscheidungen und einen Zusammenhalt aller demokratischen Parteien in Regierungen und Opposition. "Jetzt ist nicht die Zeit für wahltaktische Profilierung", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Gewerkschaft und des Arbeitgeberverbandes Nordmetall vom Freitag in Hamburg. "Die demokratischen Parteien in den Regierungen und Opposition müssen so schnell wie möglich eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden, die langfristige Investitionen in die Zukunft ermöglicht und den Wandel der Industrie sichert."

Besorgt äußern sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft darüber, dass die Diskussion über die Bewältigung der Haushaltskrise antidemokratische Kräfte fördert. Zwar habe die Politik die Haushaltskrise selbst zu verantworten. "Doch muss verhindert werden, dass die Gegner unserer Demokratie daraus politisches Kapital schlagen. Deswegen müssen Lösungen gefunden werden, die unsere Gesellschaft weiter stabilisieren und zusammenhalten."