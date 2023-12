FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Empfehlung von Oddo BHF sind die Aktien von Borussia Dortmund am Freitag um bis zu 2,5 Prozent auf 3,745 Euro geklettert. Im Kurschart hängen sie damit jedoch weiter an der 50-Tage-Linie fest. Den Bodenbildungsversuch untermauern würden erst Kurse über 3,90 Euro.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

AKTIE IM FOKUS Borussia Dortmund hängen an 50-Tage-Linie - Oddo empfiehlt

