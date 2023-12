UBS-Experten widersprechen. Trotz Anlegerängsten um einen Preiskrieg, dürften BYDs jüngste Preissenkungen nicht überbewertet werden, meint UBS-Analyst Patrick Hummel. Der durchschnittliche Rabatt auf BYD-Modelle 2023 liege bei rund 10.000 Renminbi, verglichen mit fast null im Vorjahr. "BYDs Preissenkungen entsprechen dem Rohstoffpreisrückgang und sind relativ moderat im Vergleich zu Konkurrenten. Tesla und Nio senkten ihre Preise seit Jahresbeginn um über 30.000 Renminbi", so Hummel.

Der Experte merkt an, dass BYDs Kosten seit Jahresbeginn um 15.000-20.000 Renminbi pro Fahrzeug gefallen seien, teilweise wegen günstigeren Lithiumpreisen und Skaleneffekten. UBS bleibt demnach bei ihrer positiven BYD-Bewertung, mit einem Kursziel von 360 Hongkong-Dollar (ca. 46,50 Euro), basierend auf Faktoren wie Premiumisierung, Exportwachstum, Kostenoptimierung und Rohstoffdeflation.

Auch Jefferies' Aktienexperten sind weiterhin zuversichtlich. Sie erneuern ihre Kaufempfehlung für die BYD-Aktie mit einem Ziel von 331 Hongkong-Dollar. Trotz BYDs kürzlichen Preissenkungen zur Absatzförderung, prognostizieren die Experten auch hier einen stabilen Nettoertrag pro Fahrzeug. Diese Einschätzung stützt sich auf die wachsende Nachfrage nach Premiummarken und die Expansion des Exports.

Laut Marketscreener hat die BYD-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von über 62 Prozent, verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag. Das durchschnittliche Analysten-Rating lautet weiterhin "Kaufen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion