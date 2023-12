Nach einem Doppelhoch um 33,36 Euro aus der ersten Jahreshälfte hat die Jenoptik-Aktie erheblich unter Druck gesetzt und geradewegs Verluste in den Bereich der Vorgängertiefs verursacht. Um 20,00 Euro konnte der Wert jedoch zur Oberseite anspringen und nur wenig später seinen kurzzeitigen und seit Sommer bestehenden Abwärtstrend knacken. Die Zielzone um 26,90 Euro sowie der EMA 200 rücken nun in greifbare Nähe, durch ein Investment in ein entsprechend gehebeltes Papier könnte hieraus aber noch eine erhebliche Renditechance entspringen.

Aktienmärkte im Rallyemodus