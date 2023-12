Innovative Unternehmensberatung erlebt einen Wachstumsboom (FOTO)

Mannheim (ots) - Die Unternehmensberatung befindet sich in einem rasanten

Wandel: In der Ära der Digitalisierung werden traditionelle Grenzen

herausgefordert, wodurch sich nicht nur Arbeitsweisen, sondern auch die

Erwartungen der Kunden verändern. Moderne Unternehmensberatungen müssen flexibel

und innovativ sein, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Der

Schlüssel liegt in der Fähigkeit, Wandel nicht nur zu antizipieren, sondern ihn

auch aktiv mitzugestalten.



Auch die Holzhey-Consulting GmbH, eine der ersten vollständig digitalen

Unternehmensberatungen mit Sitz in Mannheim, nimmt neue Dimensionen an: Um das

dynamische Team rund um die Geschäftsführerin Katja Holzhey zu vergrößern,

werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht, die

gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen und Großes bewirken wollen. Gefragt sind

vor allem Produktentwickler, Business Development Manager und

Vertriebsmitarbeiter. Auch Quereinsteiger sind herzlich eingeladen, sich bei der

Holzhey-Consulting GmbH zu bewerben.





Geschäftsführerin Katja Holzhey: "Mit unserer Dienstleistung haben wir uns derMission verschrieben, kleine und mittelständische Unternehmen im gesamtenDACH-Raum auf ihrem Weg in Richtung Zukunft zu begleiten. Indem wir sie in denBereichen Skalierung, Digitalisierung und Prozessmanagement unterstützen,leisten wir einen wertvollen Beitrag zu ihrer digitalen Transformation. Darüberhinaus unterstützen wir sie dabei, ihre Unternehmerfreiheit zu leben, indem wirihre Prozesse und Unternehmensstrukturen leichter steuerbar machen. Hierzu habenwir über die Jahre bewährte Erfolgsformate entwickelt - darunter auch Wachstums-und Skalierungs-Bootcamps, die wir über das Jahr verteilt mit einem ausgewähltenKreis an Unternehmen durchführen und in nur drei Tagen neue Innovationen,Produkte und Prozesse mit einem Wert von mehreren Millionen Euro herausholen."Auch für ihre Mitarbeiter strebt die Holzhey-Consulting GmbH immer nach denbesten Standards und bietet ein sicheres berufliches Umfeld mit langfristigenPerspektiven in einem stetig wachsenden Unternehmen. Die Mitarbeiter haben dieGelegenheit, in einem motivierten Team zu agieren und an eigenen spannendenProjekten zu arbeiten. Zusätzlich zu einer überdurchschnittlichen Vergütunginvestiert das Unternehmen regelmäßig in die berufliche Entwicklung seinerArbeitnehmer: In diesem Zuge bietet es ein auf die Stärken der Mitarbeiterabgestimmtes Entwicklungsprogramm und ermöglicht ihnen so, das Beste aus sichherauszuholen.Da das Wohlbefinden der Mitarbeiter in der Holzhey-Consulting GmbHgroßgeschrieben wird, wird auch die Gesundheit der Mitarbeiter unterstützt. Zudiesem Zweck steht ihnen ein jährliches Gesundheitsbudget zur Verfügung, das sieflexibel für gesundheitliche Zusatzleistungen wie Massagen, Brillen und vielesmehr einsetzen können. Auch für das leibliche Wohl ist mit kostenlosen Getränkenund frischem Obst gesorgt. Die Holzhey-Consulting GmbH glaubt daran, dasszufriedene Mitarbeiter bessere Ergebnisse erzielen - und setzt sich daher fürein, ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit Firmensitz in einem Loftbüro zuschaffen, das von Teamarbeit, gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzunggeprägt ist."Wir sind weit von dem verstaubten Image klassischer Unternehmensberatungenentfernt und setzen als vollständig digitale Unternehmensberatung auf einenfrischen Ansatz, um unsere Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen glücklich zumachen. Gemeinsam helfen wir kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihrerdigitalen Transformation. Um diese Vision zu verwirklichen, suchen wir zumnächstmöglichen Zeitpunkt nach neuen Kollegen, die gemeinsam mit uns dazubeitragen möchten, unsere Mission voranzutreiben. Wir freuen uns darauf,engagierte Mitarbeiter in unser Team aufzunehmen", so Katja Holzhey.Weitere Informationen zu den zu besetzenden Stellen finden Sie unter:https://www.katjaholzhey.com/jobs/