Brandbrief zu Netzentgelten LichtBlick warnt vor Milliarden-Belastung für Stromkund*innen und Versorger

Hamburg (ots) - Insbesondere wettbewerbliche Versorger würden auf den Mehrkosten

sitzen bleiben: Rechtssichere Weitergabe von kurzfristig erhöhten Netzentgelten

in vielen Stromtarifen nicht möglich



In einem Brief an die Abgeordneten des Ausschusses für Klimaschutz und Energie

appellieren Constantin Eis (CEO) und Dr. Enno Wolf (COO) von LichtBlick, die von

der Bundesregierung zugesagte und von den Stromnetzbetreibern bereits in ihre

Netzentgelte einkalkulierte Subventionierung der Übertragungsnetzentgelte

beizubehalten. "Eine Erhöhung der Netzentgelte mutet nicht nur Millionen

Stromkund*innen deutlich höhere Preise zu, sondern belastet auch in unzumutbarer

Weise die wettbewerblichen Energieversorger, die am Ende auf den Mehrkosten

sitzen bleiben. Je nach Anzahl der Verträge mit Preisgarantie können diese für

einen Versorger schnell auf einen zweistelligen Millionenbetrag ansteigen", sagt

Constantin Eis.