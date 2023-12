IsoEnergy gibt die Genehmigung des Arrangements durch die Aktionäre von Consolidated Uranium und den Erhalt der endgültigen Verfügung bekannt

Saskatoon, SK - 1. Dezember 2023 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre von Consolidated Uranium Inc. ("Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) den zuvor gemeldeten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das "Arrangement"), an dem das Unternehmen und Consolidated Uranium beteiligt sind, auf der Sonderversammlung von Consolidated Uranium am 28. November 2023 genehmigt haben.

Im Zusammenhang mit dem Arrangement hat der Ontario Superior Court of Justice heute auch die endgültige Verfügung (die "endgültige Verfügung") erlassen, mit der der Abschluss des Arrangements genehmigt wird. Demnach wird IsoEnergy unter anderem alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium, die sich nicht bereits im Besitz von IsoEnergy oder seinen verbundenen Unternehmen befinden, im Austausch gegen 0,500 Stammaktien von IsoEnergy für jede Stammaktie von Consolidated Uranium erwerben.

Das Unternehmen freut sich außerdem, mitteilen zu können, dass es eine schriftliche Mitteilung des Committee on Foreign Investment in the United States erhalten hat, wonach es seine Prüfung des Arrangements abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Arrangement bestehen.

Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich der Genehmigung durch die Börse und die Aufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen gehen die Parteien derzeit davon aus, dass das Arrangement am oder um den 5. Dezember 2023 abgeschlossen wird.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf IsoEnergy enthalten sind, wurden von Dr. Darryl Clark, P.Geo., IsoEnergy Vice President, Exploration, erstellt, der eine "qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist. Dr. Clark hat die offengelegten Daten überprüft. Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherung, der Qualitätskontrollverfahren und anderer Details der hierin enthaltenen Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht vom 8. Juli 2022 im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.