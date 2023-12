Das OPEC+-Treffen endete enttäuschend, da die Kürzungen geringer ausfielen als erwartet und die Durchsetzung der Quoten unklar blieb. Die Uneinigkeit unter den Mitgliedsländern verhinderte weitere Schritte. Die Ölpreise sanken nach dem Treffen, wobei West Texas Intermediate (WTI) um 2,4% auf unter 75,96 US-Dollar pro Barrel fiel und Brent um 2,4% auf 80,86 US-Dollar. Die Allianz kündigte an, dass im Januar zusätzliche Kürzungen der Ölproduktion um rund 900.000 Barrel pro Tag in Kraft treten werden, doch sind diese weitgehend freiwillig. Analysten äußerten Zweifel an der Wirksamkeit der Kürzungen. Angola lehnte sein neues Ziel ab und wird weiterhin so viel Öl fördern wie bisher. Saudi-Arabien verlängerte seine einseitige Kürzung um eine Million Barrel pro Tag bis Ende März. Die USA meldeten einen Rekordwert von 13,2 Millionen Barrel pro Tag im September, was die Herausforderung für die OPEC unterstreicht. Brasilien wird der Allianz im nächsten Jahr beitreten, plant jedoch keine Produktionskürzungen.