Bitcoin – 2024 neue Rekorde?

In unserem Börsendienst begleiten wir den Bitcoin wöchentlich als festes Element. Wir empfehlen den Bitcoin als spekulative Beimischung. Unser Bitcoin-Tracker auf der HOTLIST liegt 25 Prozent im Plus.

Als das Bitcoin-Whitepaper Ende Oktober 2008 veröffentlicht wurde, stand die Finanzwelt noch unter dem Schock des Zusammenbruchs der US-Investmentbank Lehman Brothers. Inzwischen sind 15 Jahre vergangen und die Idee hinter Bitcoin ist immer noch sehr umstritten. So bleibt die fehlende Einbindung in den realwirtschaftlichen Kreislauf die größte Schwachstelle. Andererseits ist kaum eine Anlageklasse so volatil. Anfang November flossen rund 130 Milliarden Dollar in digitale Währungen, einzelne Coins verzeichneten zweistellige prozentuale Zuwächse.

Mittlerweile haben Dutzende namhafte Unternehmen bei der SEC Anträge für Spot-ETFs eingereicht. Blackrock hofft seit Mitte Juni auf ein solches Vehikel, das großen institutionellen Investoren in den USA den Kauf von Kryptowährungen ermöglichen soll. Es überrascht daher nicht, dass gerade die großen Adressen ihre Bestände zusammenhalten. So ist das Angebot an frei zirkulierenden Bitcoins auf ein historisches Tief gefallen. Langfristige Investoren horten so viele Münzen wie nie zuvor. Neben dem geringen Angebot sorgt auch die bevorstehende Halbierung des Bitcoins – voraussichtlich im April 2024 – für Kauflaune. Im Vorfeld der drei anderen Halbierungen seit 2010 stieg der Kurs stets an und erreichte danach neue Höchststände (grüne Markierungen).

“Mit Gewinnen von rund 120 Prozent seit Jahresbeginn stellt der Bitcoin auch die gehypten „Glorreichen Sieben“ um Apple & Co. in den Schatten (rund 95 Prozent Kursplus). Verschwiegen wird dabei meist, dass die mit Abstand größte Kryptowährung im Jahr 2022 satte 65 Prozent verloren hat. Nach dem Kurssprung von rund 35 Prozent seit Mitte Oktober scheint uns kurzfristig wieder viel Fantasie eingepreist zu sein.” sagt Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte beim Broker Robomarkets.

Der Crypto Fear & Greed Index steht mit gut 70 Punkten auf „Gier“ und damit so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren, als der Kurs noch bei 60.000 Dollar lag. Kurzfristig ist daher Vorsicht geboten, Rücksetzer in den Bereich von 32.000 bis 34.000 Dollar dürften sich aber weiterhin als gute Nachkaufgelegenheiten mit Blick auf 2024 erweisen.