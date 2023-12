Tanken im November erneut günstiger / Benzin 4,4 Cent billiger als im Oktober, Diesel 5,9 Cent / 2023 wird dennoch zweitteuerstes Tankjahr aller Zeiten (FOTO)

München (ots) - Tanken ist im November wieder ein Stück billiger geworden, vor

allem der Dieselpreis ist spürbar gesunken. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise des vergangenen Monats in Deutschland zeigt, kostete ein Liter

Super E10 im Monatsmittel 1,769 Euro - das ist ein Minus von 4,4 Cent gegenüber

Oktober. Der Dieselpreis lag im Schnitt bei 1,760 Euro und damit 5,9 Cent unter

dem Vormonatspreis.



Teuerster Tag zum Tanken war für Fahrer von Benzinern der 3. November. Ein Liter

Super E10 kostete damals 1,797 Euro. Am günstigsten war Super E10 dann am 29.

November mit 1,752 Euro. Der Dieselpreis hat sich im Laufe des Novembers sogar

etwas stärker verbilligt als Benzin: Am teuersten war der Selbstzünderkraftstoff

am 5. November mit 1,806 Euro und erreichte ebenfalls am 29. November mit 1,735

seinen Monatstiefststand.