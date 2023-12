Wien (ots) - Die Klimawandelrisiken von Unternehmen waren bisher schwer zu

bewerten und zu managen. Ein Forschungsprojekt der denkstatt bringt acht

Erfolgsstories und einen Ansatz für alle hervor.



Chronische Temperaturveränderungen, anhaltende Hitzewellen oder verheerende

Unwetter sind erwiesene Folgen des Klimawandels. Die Diskussion zu

klimabezogenen Katastrophen dreht sich derzeit besonders um Politik und

Gesellschaft. Dass Klimarisiken ganze Geschäftsmodelle ins Wanken bringen können

und damit eine wirtschaftliche Dimension aufweisen, war in der breiten Debatte

bislang nebensächlich. Denn die Tragweite von Klimawandelrisiken für Unternehmen

wird meist zu spät erkannt, nämlich mit ihrem Eintreffen und dem finanziellen

Schaden.





Um dieses Thema ging es im vom Klima- und Energiefonds gefördertenForschungsprojekt "Wege in die Klimaresilienz" . Gemeinsam mit acht Unternehmenunterschiedlicher Branchen haben die denkstatt Experten JohannesTintner-Olifiers und Peter Kraus verschiedene Erfolgsgeschichten hervorgebracht,die deutlich zeigen: Der Weg in die Klimaresilienz funktioniert, aber dieeinzelnen Pfade der Unternehmen sind oft verschieden. Das zeigte auch derAbschlussworkshop des Forschungsprojektes am 30.11.2023. Im Impact Hub in Wienwurde gemeinsam Bilanz gezogen - sowohl durch die Unternehmen als auch durch diegeladenen Gäste aus der Wirtschaftsprüfung, dem Umweltbundesamt und derVersicherungswirtschaft.Wege in die Klimaresilienz: Erfolgsstories sprechen für sichAls eines der acht Unternehmen hat sich die Wien Energie in den letzteneineinhalb Jahren mit den Folgen des Klimawandels für die MüllverbrennungsanlageSpittelau auseinandergesetzt. Wie Saskia Brabänder unterstreicht, war dieinterne Einbindung der Fachpersonen ein wichtiger Aspekt: "Der Start in RichtungKlimaresilienz ist für uns der Dialog mit den technischen Expert*innen. Siekennen die Anlage am besten und können abschätzen, was zum Beispiel eineVeränderung der Wassertemperatur des Donaukanals für unsere Abläufe bedeutet.Wir haben dank des Projekts weitreichende Erkenntnisse gewonnen und können dieMethode nun auch für unsere anderen Werken anwenden."Eine weitere Erfolgsgeschichte kann auch Mayr-Melnhof verzeichnen, das alsUnternehmen der Papierbranche von der Ressource Holz hochgradig abhängig ist."Durch den Austausch mit einem Spezialisten aus der Wissenschaft konnten wir daskomplexe Risiko von Waldbränden durch Trockenheit und Hitzewellen besser für unscharakterisieren. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir nun verstehen, was zutun ist", so Felix Forster, Corporate Sustainability Manager der MM Group . Hier