Skoda Auto beginnt mit der Serienfertigung des neuen Superb in Bratislava

Mladá Boleslav/Bratislava (ots) - > Anlauf der Serienfertigung der vierten

modernen Superb-Generation nur vier Wochen nach der Weltpremiere



> Produktion von Superb und Volkswagen Passat auf gemeinsamer Fertigungslinie im

Werk der Marke Volkswagen in Bratislava hebt signifikante Synergien für den

Volkswagen Konzern



> Mehr als 1,6 Millionen gefertigte Einheiten des ICE-Flaggschiffs von Skoda

seit 2001





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vier Wochen nach der Weltpremiere des neuen Skoda Superb in der Nähe von Pragist im Werk der Marke Volkswagen in Bratislava die Serienfertigung der viertenmodernen Modellgeneration angelaufen. Die strategische Verlagerung derProduktion von Kvasiny ermöglicht es, die dort frei werdenden Kapazitäten fürdie Fertigung zusätzlicher Einheiten des Octavia zu nutzen. Der Superb ist seitder Einführung der ersten modernen Generation im Jahr 2001 das ICE-Flaggschiffder Skoda Modellpalette.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "DieEinführung einer neuen Modellgeneration ist jedes Mal ein besonderer Moment fürdas gesamte Team. Das gilt insbesondere für den neuen Superb, der im Rahmen desProjekts Beta+ unter der Federführung von Skoda gemeinsam mit dem VolkswagenPassat entwickelt wurde. Dieses Projekt sowie die gelungene Verlagerung derSuperb-Produktion nach Bratislava zeugen von der hohen Kompetenz und demKnow-how bei Skoda. Mit der nächsten Generation unseres erfolgreichenICE-Flaggschiffs heben wir große Synergieeffekte für den Volkswagen Konzern.Mein herzlicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit großemEngagement an diesem Projekt mitgewirkt haben."Synergien im Konzern: Produktion der vierten Generation des Superb in BratislavaDie Entscheidung, die Produktion der vierten Superb-Generation ins Werk derMarke Volkswagen nach Bratislava zu verlegen, fiel bereits im November 2020(https://www.skoda-media.de/press/detail/3536/) . Der Umzug ist Teil desBeta+-Projekts, das Synergien im Produktionsverbund nutzt und die Effizienzweiter steigert. Skoda Auto verantwortete federführend die gesamte Entwicklungdes Skoda Superb sowie des Volkswagen Passat, die beide auf der gleichenProduktionslinie gefertigt werden.Mit der Verlagerung der Superb-Produktion nach Bratislava werden im Werk Kvasinyab Sommer 2024 Kapazitäten für weitere Einheiten des Octavia frei. Im Gegenzugrollen am Standort Mladá Boleslav zusätzliche Einheiten batterieelektrischerModellreihen vom Band.Die Produktion des Skoda Superb in der Slowakei beginnt mit denKarosserieteilen. Sie werden überwiegend vor Ort in Bratislava gepresst und